Benefits of eating Corn in the rain: बारिश के मौसम में भुट्टा खाने के होते हैं कई गजब के फायदे

Benefits of eating corn in the rain: बारिश का मौसम और गर्मा गर्मा भुट्टे पर लगा नमक मिर्च के साथ नींबू का स्वाद…..वाह वाहह…ये पढ़कर आपके मुंह में भी जरुर पानी आ गया होगा। कई लोगो को बारिश के मौसम में बाहर घूमना और सड़क किनारे लगे गर्मा गर्म भुट्टे का स्वाद बहुत लाजवाब लगता है। पर क्या आप जानते हैं स्वाद के साथ साथ भुट्टा (Corn) सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है। तो चलिए जानते हैं।

स्वीट कॉर्न या भुट्टे (Corn) में विटामिन ए, बी, ई खनिज और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर्स पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं और फाइटोकेमिकल्स कई तरह की बीमारियों से बचाने का काम कर सकते हैं।

बारिश के मौसम में भुट्टा (Corn) खाने से इम्यूनिटी बेहतर होती है। जिससे शरीर तमाम इंफेक्शन से दूर रहता है। भुट्टे में फाइबर पाया जाता है। जो पाचन को बेहतर करता है और कब्ज से छुटकारा दिलाता है। भुट्टा (Corn) खाने से कब्ज, गैस, एसिडिटी से छुटकारा दिलाता है।

भुट्टे (Corn) में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं। मकई को डाइट में शामिल कर आंखों की रोशनी को बढ़ाया जा सकता है। बरसात के दिनों में मकई, स्वीट कॉर्न को डाइट में शामिल कर हार्ट को हेल्दी रखा जा सकता है। इसको आप अपनी डाइट में रोटी, कॉन्टिनेंटल सलाद और सूप के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।