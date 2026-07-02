Bengaluru Quarry Rock Collapse : बंगलूरू के खदान में चट्टान गिरने से बिहार के सात श्रमिकों की मौत

Bengaluru Quarry Rock Collapse : कर्नाटक (Karnataka) की राजधानी बेंगलुरु (Bengaluru) में गुरुवार को एक पत्थर खदान (Stone Quarry) में बड़ा हादसा हो गया है। एक विशाल चट्टान गिरने से बिहार के सात श्रमिकों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यह दुखद घटना सुबह तड़के हुई। यह हादसा बेंगलुरु साउथ तालुक (Bengaluru South Taluk) के मदापट्टाना (Madapattana) स्थित एक पत्थर खदान में हुआ। मृतक सभी दिहाड़ी मजदूर (Daily-wage laborers) थे और वे एक पत्थर क्रशर स्थल पर काम कर रहे थे। पुलिस के अनुसार, ये श्रमिक गिरी हुई चट्टान के नीचे फंस गए और मौके पर ही उनकी जान चली गई। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना उस समय हुई जब मजदूर खदान के संचालन कार्य में लगे थे। हादसे की सूचना मिलते ही बचाव कर्मी और पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया।

घायलों का उपचार और घटनास्थल पर कार्रवाई

घायलों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि, शुरुआती रिपोर्टों में कई श्रमिकों के घायल होने का संकेत मिला है। घायलों की सटीक संख्या की पुष्टि अभी की जा रही है। अधिकारियों ने मलबे को हटाने का काम शुरू किया। वे यह पता लगाने में जुट गए कि कहीं कोई अन्य श्रमिक तो मलबे में नहीं फंसा है। पूरे क्षेत्र को तुरंत सील कर दिया गया था ताकि बचाव कार्य सुचारु रूप से चल सके।

मृतकों की पहचान और आगे की जांच

एक श्रमिक ने बताया कि दुर्घटना के समय घटनास्थल पर करीब 18 मजदूर मौजूद थे। उसके अनुसार, करीब 40 फीट की ऊंचाई से एक बड़ी चट्टान अचानक मजदूरों पर गिर गई। पुलिस ने बताया कि सभी मृतक बिहार के मूल निवासी थे। उनके परिवारों को इस दुखद घटना की सूचना देने के प्रयास जारी हैं। चट्टान गिरने के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि खदान में सुरक्षा मानदंडों का कोई उल्लंघन या लापरवाही तो नहीं हुई थी।