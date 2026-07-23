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आज पेपर लीक एक महामारी बन चुकी है, शिक्षा व्यवस्था ICU में और छात्रों की मांगे इसके इलाज की शुरुआत है : कांग्रेस

नीट पेपर लीक मुद्दे (NEET Paper Leak Issue) पर कांग्रेस पार्टी झुकने को तैयार नहीं है, वह इसको सदन से लेकर सड़क मोदी सरकार (Modi Government) को घेरने व केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Union Education Minister Dharmendra Pradhan) के इस्तीफे की मांग से कम समझौता करने को तैयार नहीं है।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मुद्दे (NEET Paper Leak Issue) पर कांग्रेस पार्टी (Congress Party) झुकने को तैयार नहीं है, वह इसको सदन से लेकर सड़क मोदी सरकार (Modi Government) को घेरने व केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Union Education Minister Dharmendra Pradhan) के इस्तीफे की मांग से कम समझौता करने को तैयार नहीं है।

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एक बार फिर कांग्रेस पार्टी (Congress Party)  ने एक्स पोस्ट पर फोटो शेयर करते हुए मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। इस फोटो के साथ लिखा है कि आज, पेपर लीक (Paper Leak) एक महामारी बन गया है और शिक्षा व्यवस्था आईसीयू (ICU) में है। कांग्रेस ने लिखा कि छात्रों की मांगे इसके इलाज की शुरुआत है। छात्रों की मांगे पूरी करो।

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