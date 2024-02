Best Places To Visit In March : मार्च में अविस्मरणीय अनुभव के घूमें यहां , स्वप्निल दुनिया की याद दिलाता है

Best Places To Visit In March : मार्च में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बरसाना में लठमार होली का उत्सव है। रंगों के त्योहार के अनूठे और जीवंत उत्सव को देखने के लिए मार्च का महीना सुनहरा अवसर है। ठिठुरन भरी सर्दी के गुजरने के बाद भारत के कुछ विशेष पर्यटन स्थल को देखने का यह सबसे सुखद मौसम है। आइये जानते है मार्च माह में घूमने के लिए कुछ मनोहारी पर्यटन स्थलों के बारे में ।

बरसाना में लट्ठमार होली

उत्तर प्रदेश के बरसाना में लठमार होली, रंगों के त्योहार के अनोखे और जीवंत उत्सव के कारण मार्च में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है। इस पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान, होली खेलने के दौरान महिलाएं पुरुषों को लाठियों से मारती हैं। यह प्रतीक राधा कृष्ण के प्रेम और त्याग का। मार्च में प्रामाणिक उत्सव मनाने की इच्छा रखने वाले यात्रियों के लिए लठमार होली को एक अविस्मरणीय अनुभव बनाता है।

सिक्किम

भारत में मार्च में घूमने के लिए उत्तर-पूर्व का स्वर्ग, सिक्किम उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जो शहर के भीड़ भरी जिंदगी से से दूर कुछ पल शांत और प्रकृति के गोद में विताना चाहते है। सिक्किम में चाय के बगान हरियाली और प्रकृति की खूबसूरती का अनोखा संगम है। राजसी त्सोंगमो झील और तीस्ता और रंगीत नदी का दर्शन एक स्वप्ननिल दुनिया की याद दिलाता है।