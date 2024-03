Best Places To Visit In March:लक्षद्वीप द्वीप में मूंगा चट्टानों का आकर्षण आपकों लुभाएंगा, घूमने के लिए मार्च में बनाएं अपना प्लान

Best Places To Visit In March : मार्च के मौसम में रोमांच होता है। इसे गुलाबी मौसम भी कहते है। इस समय न तो अधिक ठंड पड़ती है और न तो अधिक गर्मी रहती है। यह मौसम घूमने फिरने के लिहाज से बहुत सुख देने वाला होता है। इस मौसम में सफर करने के लिए अधिक ऊनी कपड़ों को पैक करने का झंझट नहीं रहता है। भारत में कई ऐसे स्थान है जहां मार्च में जाना सबसे अच्छा होता है। एक रोमांचकारी टूरिस्ट प्लेस पर घूमने और वहां के प्राकृतिक नजारों में खो जाने के लिए मार्च में बनाएं अपना प्लान।

लक्षद्वीप द्वीप समूह

मार्च में लक्षद्वीप द्वीप समूह की सैर करने के लिए उचित समय है। लक्षद्वीप द्वीप अरब सागर के बीच एक द्वीप समूह है जिसके सफेद रेतीले समुद्र तटों पर नारियल के पेड़ों की माला है। यदि जमीन के ऊपर का दृश्य पर्याप्त नहीं है, तो इस विशिष्ट द्वीप गंतव्य को घेरने वाली मूंगा चट्टानें आपको अपने आकर्षण से लुभाएंगी।

जलवायु परिस्थितियाँ

साल के इस समय लक्षद्वीप में मौसम की स्थितियाँ काफी अनुकूल होती हैं, तापमान लगभग 27 से 33 डिग्री सेल्सियस होता है, जो वॉटर स्पोर्ट्स को एक स्वागत योग्य वैगन बनाता है।

घूमने योग्य क्षेत्र

लक्षद्वीप में रहते हुए अगत्ती द्वीप, बांगरम द्वीप, मिनिकॉय द्वीप और कावारत्ती द्वीप समुद्री मछलीघर की जाँच अवश्य करें।

कैसे पहुंचें

एक द्वीप गंतव्य होने के नाते, आप उड़ानों के माध्यम से या एक शानदार क्रूज पर लक्षद्वीप द्वीप समूह तक पहुंच सकते हैं।

हैवलॉक द्वीप

भारत में मार्च में यात्रा करने के लिए सबसे अच्छे स्थान वाले द्वीप स्थलों की बात करें तो हैवलॉक द्वीप एक आदर्श स्थान है। यह अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह द्वीपसमूह का एक हिस्सा है। जो लोग प्राकृतिक सुंदरता और प्रकृति के रहस्यमय कार्यों से प्यार करते हैं, उन्हें रेतीले समुद्र तटों पर आराम करते हुए नीचे साफ नीले पानी और रंगीन मूंगा चट्टानों को देखकर सांत्वना मिल सकती है। और जो लोग पानी के खेल और रोमांच का आनंद लेते हैं, उनके लिए हैवलॉक द्वीप सर्वोत्तम गंतव्य है।

जलवायु परिस्थितियाँ

पूरे वर्ष सुखद मौसम के साथ, हैवलॉक द्वीप का तापमान मार्च के महीने में 20 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है जो समुद्र तट पर या पानी में एक दिन बिताने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है।

घूमने योग्य क्षेत्र

समुद्र तटों के साथ यात्रा करते समय विजयनगर समुद्र तट, राधा नगर समुद्र तट और हाथी समुद्र तट की दिव्यता का आनंद लेने के लिए कुछ समय निकालना याद रखें।

कैसे पहुंचें

आप भारत के प्रमुख शहरों से पोर्ट ब्लेयर जाने वाली उड़ानों के माध्यम से हैवलॉक द्वीप की यात्रा कर सकते हैं, या क्रूज़ लाइनर का विकल्प चुन सकते हैं।