Best Places To Visit In March : मार्च में घूमें गौरवशाली इतिहास वाले पर्यटन स्थलों को , मौसम अनुकूल रहता है

Best Places To Visit In March : मार्च सुखद अहसास दिलाने वाला मौसम है। इस माह में विशेष त्यौहार पड़ता है। ठिठुरन भरी सर्दी के गुजरने के बाद भारत के कुछ विशेष पर्यटन स्थल को देखने का यह सबसे सुखद मौसम है। आइये जानते है मार्च माह में घूमने के लिए कुछ मानोहारी पर्यटन स्थलो के बारे में ।

जयपुर

जयपुर में हाथी महोत्सव का भव्य उत्सव इसी माह में होते है। जयपुर में होली के मौके पर होने वाले हाथी उत्सव के तहत महावत अपने- अपने हाथियों को बड़े ही करीने से सजाते हैं। इन हाथियों का भव्य श्रृंगार राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। रंग-बिरंगे रंगों से हाथियों पर बेहतरीन चित्र और आकृतियां उकेरी जाती हैं। इन्हें चांदी-सोने के आभूषणों से सजाया जाता है।

काशी

भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध काशी, मार्च में यात्रियों के लिए शीर्ष स्थलों में से एक है। यह दुनिया भर से आध्यात्मिकता चाहने वाले लोगों को आकर्षित करता है। हालाँकि, जो लोग आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि नहीं रखते हैं, वे भी घाटों के किनारे शहर की अलौकिक सुंदरता से मोहित हो जाएंगे। दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों में से एक के रूप में, वाराणसी ने अपना प्राचीन आकर्षण बरकरार रखा है। मार्च एक शांत समय हो सकता है, लेकिन यह उन लोगों के लिए एक विशेष आकर्षण रखता है जो नदी में सजे रोशन मिट्टी के बर्तनों के बीच शांत नाव की सवारी से रोमांचित होते हैं। इसके अलावा, मंत्रमुग्ध कर देने वाला गंगा आरती समारोह अपनी आध्यात्मिक गूंज के साथ आत्मा को पवित्र करती है।