Best Places To Visit In March : मार्च में घूमें अमृतसर , खजुराहो घूम कर जानें इतिहास

Best Places To Visit In March : ठिठुरन भरी सर्दी के गुजरने के बाद भारत के कुछ विशेष पर्यटन स्थल को देखने के लिए मार्च सबसे सुखद मौसम है। इस माह में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए मौसम सुखद रहता है। पारंपरिक व्यंजनों और इतिहास की देते स्थलों को घूम कर पर्यटक नया अनुभव प्राप्त कर सकते है।

अमृतसर

अमृतसर, जो पंजाब और पूरे भारत में सबसे पसंदीदा शहरों में से एक है। यह एक अच्छा एक विकल्प है जिसे आप मार्च में भारत में घूमने के लिए सभी स्थानों में से चुन सकते हैं। यहां की संस्कृति, इतिहास, सुंदरता और स्वागत करने वाले लोग आपको इस जगह से आकर्षित कर देंगे, और आप यहां अधिक समय बिताना चाहेंगे क्योंकि जब भी आप इस जादुई जगह पर जाएंगे तो समय हमेशा साथ रहेगा। आप विभिन्न भोजनालयों और प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का आनंद ले सकते हैं और इस शहर के अधिक लुभावने इतिहास को जान सकते हैं जो सभी बाधाओं के बावजूद समय के साथ जीवित रहा है।

घूमने के स्थान: स्वर्ण मंदिर, वाघा बॉर्डर, जलियांवाला बाग, आदि

ठहरने के स्थान: हयात रीजेंसी, कोर्टयार्ड बाय मैरियट, फेयरफील्ड बाय मैरियट, आदि

खजुराहो

मध्य प्रदेश राज्य में स्थित खजुराहो एक और स्थान है जिसने हाल के वर्षों में लोकप्रियता हासिल की है। इस जगह पर कुछ सबसे ऐतिहासिक मंदिर है जो भारत को दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक बनाते हैं। खजुराहो भारत में मार्च में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, क्योंकि मौसम शहर के सुचारू पर्यटन की अनुमति देता है। जगह के आकर्षक इतिहास को जानने के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप इतिहास के शौकीन हैं तो आपको अपने जीवन में कम से कम एक बार इस जगह की यात्रा जरूर करनी चाहिए क्योंकि संभावना है कि आप यह सब अनुभव करने के लिए दोबारा वापस आएंगे।

घूमने के स्थान: कंदरिया महादेव मंदिर, दूल्हादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर

ठहरने के स्थान: ललित मंदिर दृश्य खजुराहो, रेडिसन जस, रमाडा बाय विन्धम, आदि।

बजट: 1000 रुपये से 15000 रुपये प्रति व्यक्ति।