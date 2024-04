IRCTC Tour Package : नॉर्थ ईस्ट की घाटियों का नजारा देखना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी लाया है आपके लिए शानदार पैकेज

IRCTC Tour Package : भारत का नॉर्थ ईस्ट पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहां के हरे भरे पहाड़, सुन्दर घाटियां और मनमोहक नजारे सैलानियों यहां बार बार बुलाते है। अगर आप भी उन वादियों में जाना चाहते हैं और प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद उठाना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी आपके लिए शानदार पैकेज लेकर आया है। इस पैकेज में टूरिस्टों को गंगटोक, पेलिंग और दार्जिलिंग जैसी जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा।

आईआरसीटीसी टूर पैकेज

आईआरसीटीसी एक टूर पैकेज लेकर आया है। इस पैकेज को Splendid North East (Sikkim-Darjeeling) नाम दिया गया है। इस पैकेज में नॉर्थ ईस्ट की कई जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा। इसकी शुरुआत 11 जून 2024 से होगी ऐर 17 जून तक चलेगी। इस पैकेज के जरिए आईआरसीटीसी गंगटोक से लेकर दार्जिलिंग तक घूमने का मौका दे रहा है। यह टूर पैकेज 6 रात और 7 दिन का होगा।

🌟 Explore the breathtaking beauty of North East India with our ""Splendid North East Ex Indore"" package! 🌄

Embark on a mesmerizing 6 Nights/7 Days journey to discover the charming destinations of Gangtok, Pelling, and Darjeeling. 🏞️

📅 Departure Date: 11.06.2024

💰 Package… pic.twitter.com/pUZILzj7hJ

— IRCTC (@IRCTCofficial) April 20, 2024