Viral Video : मतदाताओं के पैर पकड़कर दंडवत होकर मनुहार करते दिखे प्रत्याशी, वोट देने का वादा करने पर ही उन्हें छोड़ा

Bharatpur News : राजस्थान (Rajasthan) के भरतपुर में छात्रसंघ चुनाव (Student Union Election) के लिए आज हो रहे मतदान में अजीब नजारा देखने को मिला। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने मतदान करने आ रहे मतदाताओं के पैरों को पकड़कर दंडवत होकर मनुहार की। यहां तक की प्रत्याशियों ने लड़कियों के पैर पकड़ लिए। छात्र संघ के प्रत्याशी (Student Union’s Candidate) सभी छात्र-छात्राओं के पैर पकड़कर दंडवत कर अपने पक्ष में वोट देने की मनुहार की और लड़कियों के पैर पकड़कर वोट देने का वादा करने पर ही उन्हें छोड़ा।

Viral Video : मतदाताओं के पैरों को पकड़कर दंडवत होकर मनुहार करते दिखे प्रत्याशी, वोट देने का वादा करने पर ही उन्हें छोड़ा pic.twitter.com/JmbFKteENL — santosh singh (@SantoshGaharwar) August 26, 2022

सुबह आठ बजे मतदान शुरू

भरतपुर जिले (Bharatpur District) में छात्रसंघ चुनावों (Student Union) के लिए 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है। जिले में कुल 12 कॉलेज में छात्रसंघ के चुनाव हो रहे हैं। चुनावों को देखते हुए कॉलेजों में भारी पुलिस को तैनात किया गया है। ब्रज यूनिवर्सिटी (Braj University) से तीन प्रत्याशी मैदान में हैं। एबीवीपी (ABVP) से हितेश फौजदार, एनएसयूआई (NSUI) से पुष्पेंद्र और निर्दलीय राहुल शर्मा मैदान में हैं। ब्रज यूनिवर्सिटी (Braj University) में कुल 239 मतदाता हैं। जो आज अपने मत का उपयोग करेंगे। ब्रज यूनिवर्सिटी (Braj University) के तीनों प्रत्याशियों में बराबरी की टक्कर मानी जा रही है।

एमएसजे कॉलेज (MSJ College) से एबीवीपी (ABVP) से अध्यक्ष पद के लिए पवन चिकसाना मैदान में हैं। महासचिव पद के लिए वीरेंद्र गुर्जर ने चुनाव लड़ रहे हैं। गौरव लुधावई उपाध्यक्ष पद (Gaurav Ludhawai Vice President) के प्रत्याशी हैं। गौरव सिनसिनवार (Gaurav Sinsinwar) ने संयुक्त सचिव के लिए नामांकन दाखिल किया है। एमएसजे कॉलेज (MSJ College) में करीब 6 हजार मतदाता हैं। जो आज अपने मत का प्रयोग करेंगे। वहीं एनएसयूआई (NSUI) ने एमएसजे कॉलेज (MSJ College) से अध्यक्ष पद के लिए कौशल फौजदार (Kaushal Faujdar for the post of President) , उपाध्यक्ष कर्मवीर फौजदार(Vice President Karmaveer Faujdar), महासचिव मुकेश गुर्जर (General Secretary Mukesh Gurjar) और संयुक्त सचिव के लिए कपिल चुनाव मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं।

आरडी गर्ल्स कॉलेज (RD Girls College) से एबीवीपी (ABVP) से खुशी सोलंकी ने टिकट मांगा था ,लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय मैदान में उतर गईं। एबीवीपी (ABVP) से आशना फौजदार (Aashna Faujdar) ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा है। उपाध्यक्ष पद के संस्कृति, हंसिका संयुक्त सचिव पद के लिए मैदान में उतरी हैं। आरडी गर्ल्स कॉलेज (RD Girls College) में साल 2019 और 2022 में एनएसयूआई (NSUI) को कोई प्रत्याशी नहीं मिला है। जबकि सरकार के चार मंत्री भरतपुर से हैं। एबीवीपी (ABVP) के कुछ पुराने कार्यकर्ता खुशी सोलंकी का साथ दे रहे हैं।