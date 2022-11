Bhediya Controversy: Release से पहले विवादों में घिरी भेड़िया, KRK ने फिल्म को लेकर कह डाली बड़ी बात

Bhediya Controversy: बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म ‘भेड़िया’ लगातार चर्चा में बनी हुई है. यह फिल्म 25 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और इसके लिए दर्शक बेहद एक्साइटेड हैं.

आपको बता दें, वरुण धवन (Varun Dhawan) और कृति सेनन (kriti sanon) अभिनिती इस फिल्म को रिलीज होने में सिर्फ एक दिन बचा है, और दर्शकों के बीच इसका क्रेज देखने को मिल रहा है.

इसी बीच केआरके ने भेड़िया फिल्म को लेकर एक बड़ी बात कह दी है. दरअसल कमाल राशिद खान (KRK) जो खुद सभी फिल्मों को रिव्यू देते हैं, उन्होंने भेड़िया को एक फिल्म का कॉपी बताया है.

Survey results- Only 38% people want to watch #BhediyaMovie, means film will do approx ₹3Cr business on day1. Interestingly 29% people don’t want to watch it because they hate to see face of Varun. pic.twitter.com/V4bTIwb3RD

— KRK (@kamaalrkhan) November 24, 2022