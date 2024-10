Bhool Bhulaiyaa 3 Trailer Release: भूल भुलैया 3 का धांसू ट्रेलर रिलीज, आते ही सोशल मीडिया में मचा दिया धमाल

Bhool Bhulaiyaa 3 Trailer Release: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी (Bollywood actors Kartik Aryan and Trupti Dimri) की फिल्म भूल भुलैया 3 का ट्रेलर (Bhool Bhulaiyaa 3 Trailer )आखिरकार बुधवार को रिलीज हो गया है। अनीस बज्मी द्वारा निर्देशन इस फिल्म में कार्तिक और तृप्ति के साथ एक्ट्रेस विद्या बालन और माधुरी दीक्षित भी लीड रोल में हैं। फिल्म का ट्रेलर बेहद ही धांसू है, जिसमें रूह बाबा और मंजुलिका के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही हैं।

वहीं दूसरी तरफ भूल भुलैया 3′(Bhool Bhulaiyaa 3) में एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित सरप्राइज एलिमेंट बनकर आई हैं। भूल भुलैया 3 के ट्रेलर में एक्ट्रेस माधुरी भी खुद को ‘मंजुलिका’ कहती दिखाई दे रही हैं। भूल भुलैया 3 का ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया धमाल मचा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ‘भूल भुलैया 3’ के ट्रेलर पर एक्स हैंडल पर धमाल मचा रहा है।

ट्रेलर की शुरुआत में दरवाजे के पीछे से इसे ठोकती मंजूलिका की आहट सुनाई देती है। इसके बाद बैकग्राउंड में एक डायलॉग है, जो फिल्म की कहानी के बारे में है। यह डायलॉग है, “रक्त घाट के इतिहास का वह काला सच, जो हर सिंहासन के लालच में, सदियां बीत गईं पर इस सिंहासन में झुलस रहा अतीत आज भी ज़िंदा है।” इसके बाद मंजूलिका बनी विद्या बालन की झलक दिखाई देती है।

#BhoolBhulaiyaa3 trailer is supremely entertaining. This will break all records this diwali. One #manjulika was enough here are 2@TheAaryanKartik is in top form. He is looking so handsome and perfect #VidyaBalan is the GOAT. It’s a treat to watch her#MadhuriDixit has added… pic.twitter.com/JDcMX3c7I3

— Akhilesh Yadav (@Akhiles61939129) October 9, 2024