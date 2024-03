आईपीएल 2024 शुरु होने से ठीक पहले दो टीमों में बड़े बदलाव, रणजी ट्रॉफी का हीरो राजस्थान रॉयल्स में शामिल

IPL 2024 News : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 17वें सीजन की शुरुआत आज 22 मार्च से चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच ओपनिंग मैच से होने जा रही है। यह ओपनिंग मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में शाम 8 बजे से खेला जाएगा। हालांकि, आईपीएल के नए सीजन की शुरुआत से कुछ घंटे पहले गुजरात टाइटन्स (GT) और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम में फेरबदल देखने को मिले हैं।

दरअसल, पिछले सीजन की उपविजेता गुजरात टाइटन्स ने विकेटकीपर बल्लेबाज बीआर शरथ को अपनी टीम में शामिल किया है। पिछले दिनों रॉबिन मिंज सड़क हादसे में लगी चोट के चलते बाहर हो गए थे, उनकी जगह शरथ को टीम में शामिल करने का फैसला लिया गया है। वह घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक के लिए खेलते हैं। उन्होंने अब तक 20 फर्स्ट क्लास मैचों और 43 लिस्ट ए मैचों के अलावा 28 टी20 मैच खेले हैं और उनके नाम पर 328 टी20 रन दर्ज हैं। शरथ अपने बेस प्राइस 20 लाख रुपये में जीटी से जुड़ेंगे।

दूसरी तरफ, राजस्थान रॉयल्स ने तनुष कोटियन को टीम में शामिल किया है। तनुष ने स्पिन गेंदबाज एडम जाम्पा की जगह ली, जो व्यक्तिगत कारणों से बाहर हुए थे। तनुश कोटियन, जिन्होंने हाल ही में मुंबई को 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब दिलाने में ठोस हरफनमौला योगदान दिया था। उनके इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। कोटियन 20 लाख रुपये के बेस प्राइस पर आरआर में शामिल हुए। उन्होंने मुंबई के लिए 23 टी20, 26 फर्स्ट क्लास मैच और 19 लिस्ट ए मैच खेले हैं।

