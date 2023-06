भारतीय राजनीति में विश्वसनीयता का पैदा हुआ बड़ा संकट, हमारी कथनी-करनी में नहीं होना चाहिए फर्क : राजनाथ सिंह

लखनऊ। यूपी (UP) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में अपने संसदीय क्षेत्र तीन दिवसीय दौरे पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) अंतिम दिन रविवार 18 जून को एक कार्यक्रम में सार्वजनिक जीवन में लोगों का राजनेताओं पर से उठ रहे विश्वास पर चिंता जताई। उन्होंने इसके लिए और किसी को नहीं बल्कि राजनेताओं को ही जिम्मेदार ठहराया है।

राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने कहा कि नेता अक्सर उन बातों के लिए भी हां कर देते हैं, जिन्हें वे असल में कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तात्कालिक लाभ के लिए राजनीतिज्ञों की ओर से दिया जाने वाला इस तरह का बयान जनता में उनके प्रति विश्वास को कम करता है। रक्षा मंत्री ने ये बातें राजधानी में आयोजित ‘टुगेदर वी कैन राइज’ कार्यक्रम में ये बातें कहीं।

