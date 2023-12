Big Cricket Controversy in Year 2023: कोहली-गंभीर की Fight से लेकर मैथ्यूज के ‘Timed Out’ तक, इस साल काफी सुर्खियों रहे ये विवाद

Cricket Controversy Year 2023: आज साल 2023 और दिसंबर महीने का आखिरी दिन है, जिसके बाद कल से नए साल 2024 की शुरुआत होगी। इससे पहले बीते साल पर नजर डालें तो क्रिकेट से जुड़ी कई बड़ी घटनाएं याद आएंगी। जिसमें कुछ सुनहरे पल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए तो कुछ ऐसे भी रहे जिन्हें लोग दोबारा देखना नहीं चाहेंगे। ऐसे में हम कुछ विवादों पर नजर डालेंगे जो इस साल काफी सुर्खियों में रहे।

1- कोहली-गंभीर फाइट

आईपीएल 2023 के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच मैच के दौरान जब विराट कोहली ने मैच के बाद नवीन उल हक से गुस्से में हाथ मिलाया। जिसके बाद इस गहमागहमी में एलएसजी के तत्कालीन संरक्षक गौतम गंभीर भी शामिल हो गए। इसके बाद गंभीर और कोहली के बीच तीखी बहस हो गई। भारत के पूर्व साथियों को साथी खिलाड़ियों ने अलग कर दिया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच कुछ समय तक कड़वाहट बनी रही। भारतीय क्रिकेट के दोनों दिग्गजों का विवाद काफी सुर्खियों में बना रहा। गंभीर ने कई साक्षात्कारों में इस घटना का उल्लेख किया। हालांकि, वनडे विश्व कप 2023 के दौरान कोहली और नवीन आगे बढ़े और एक-दूसरे का गर्मजोशी और मैत्रीपूर्ण से स्वागत किया। जिसके बाद कोहली और नवीन के बीच विवाद तो सुलझ चुका है, लेकिन गंभीर के साथ कोहली के मतभेद खत्म हुए या नहीं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।

2- जॉनी बेयरस्टो का एशेज में रन आउट

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली मशहूर सीरीज में एशेज सीरीज के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों में तीखी बयानबाजी देखने को मिलती रहती है, लेकिन इस साल की शुरुआत में लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान बड़ा विवाद तब खड़ा हो गया, जब इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो रन आउट हो गए। दरअसल, 52वें ओवर के आखिरी गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज कैमरून ग्रीन के बाउंसर से बचने के लिए बेयरस्टो डक हो गए। उन्होंने मान लिया कि ओवर समाप्त हो गया है और अपनी क्रीज से बाहर निकल गए, इससे पहले कि ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने गेंद को अंडरआर्म थ्रो से स्टंप्स को मारा। दर्शकों की अपील के बाद निर्णय को तीसरे अंपायर के पास भेजा गया और बेयरस्टो को आउट दे दिया गया। इस घटना के बाद दर्शकों की ओर से बड़े पैमाने पर प्रतिक्रियाएं हुईं जो फैसले से नाराज और नाखुश थीं। ड्रेसिंग रूम में लौटते समय ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ एमसीसी सदस्यों ने लॉन्ग रूम में दुर्व्यवहार किया। खिलाड़ियों के साथ उनके व्यवहार के बाद संस्था ने इस घटना पर कार्रवाई की, एक सदस्य को निष्कासित कर दिया और दो अन्य को लंबे समय तक निलंबित कर दिया।

3- बांग्लादेश में हरमनप्रीत कौर का रिएक्शन

महिला क्रिकेट में भी विवाद देखने को मिला। जब ढाका में भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरे वनडे में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एलबीडब्ल्यू आउट होने के बाद गुस्से में अपना बल्ला स्टंप्स पर दे मारा। इसके बाद हरमनप्रीत ने मैच के बाद की प्रेजेंटेशन में अंपायरिंग को “दयनीय” कहा। इसके अलावा, जब दोनों टीमें सीरीज ट्रॉफी के लिए पोज दे रही थीं, तब उन्होंने कथित तौर पर बांग्लादेश के खिलाड़ियों के बारे में एक तंज भरी टिप्पणी की थी। हरमनप्रीत को “अंपायर के फैसले पर असहमति दिखाने” से संबंधित खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहायता कार्मिक के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.8 का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने के बाद आईसीसी द्वारा दो मैचों का प्रतिबंध लगाया गया था। “एक अंतरराष्ट्रीय मैच में होने वाली घटना के संबंध में सार्वजनिक आलोचना” से संबंधित लेवल 1 के अपराध के लिए उन पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना भी लगाया गया था।

