Big News : यूपी के इस जिले में मिली सोने की खदान, सोना निकालने का जल्द शुरू हो जाएगा काम

झांसी। यूपी (UP) का बुंदेलखंड (Bundelkhand) क्षेत्र अपने खनिजों के लिए दुनियाभर में मशहूर है। यहां की मिट्टी में कई बेशकीमती खनिज पाए जाते हैं। अब यह बात सामने आई है कि बुंदेलखंड (Bundelkhand) के झांसी मंडल (Jhansi Division) के ललितपुर जिले (Lalitpur District) में सोना मौजूद है। मंडल के खनिज विभाग (Department of Minerals) द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है। अब जल्द ही इस सोने को बाहर निकालने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही खनिज विभाग (Department of Minerals) अन्य जगहों पर भी इस प्रकार की खोज करने का प्रयास कर रहा है।

खनिज विभाग (Department of Minerals) के जियोलॉजिस्ट डॉ. गौतम कुमार दिनकर (Geologist Dr. Gautam Kumar Dinkar) ने बताया कि वह और उनकी टीम 2005 से सोना खोजने का प्रयास कर रही थी। अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि ललितपुर जनपद (Lalitpur District) के गिरार क्षेत्र में सोना मौजूद है। विभाग ने इसका ग्लोबल टेंडर (Global Tender) भी कर दिया गया है, क्योंकि यहां सोना आयरन के नीचे पाए गया है, इसलिए आयरन, सोना और प्लेटिनम का टेंडर (Platinum Tender)एक साथ किया गया है। जैसे ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद यहां सोना निकालने का काम शुरू हो जाएगा।

यूपी की होगी पहली खदान

डॉ. दिनकर ने बताया कि अगर काम समय से शुरू हो जाता है, तो यह देश की दूसरी और यूपी (UP) की पहली सोने की खदान (Gold mine) होगी। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड (Bundelkhand) की जलवायु को देखते हुए यह चर्चा तो बहुत लंबे समय से थी कि यहां सोना मौजूद हो सकता है, लेकिन पुष्टि अब हुई है। बता दें कि बुंदेलखंड (Bundelkhand) लम्बे समय से खनिजों के लिए जाना जाता है। सोने की खदान (Gold mine) शुरू होने से रोजगार के अवसर भी खुलेंगे।