Bihar News : गांधी सेतु के पास बड़ा नाव हादसा, बोल्डर से टकराकर गंगा में डूबी नाव, तीन लोग लापता

नई दिल्ली। हाजीपुर में महात्मा गांधी सेतु (Mahatma Gandhi Setu) के पाया नंबर 9 के पास मंगलवार को बड़ा नाव हादसा हो गया। तेरसिया दियारा (Terasia Diyara) इलाके से गुजर रही एक नाव बाढ़ के पानी में मौजूद बोल्डर से टकराने के बाद असंतुलित होकर डूब गई। स्थानीय लोगों के अनुसार, नाव पर करीब 10 लोग सवार थे। इनमें से सात लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि तीन लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं।

घटना गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि नाव तेरसिया दियारा (Terasia Diyara) की ओर से महात्मा गांधी सेतु (Mahatma Gandhi Setu) के पाया नंबर 9 के पास से गुजर रही थी। इसी दौरान नाव पानी में मौजूद बोल्डर से टकरा गई। टक्कर के बाद नाव का संतुलन बिगड़ गया और कुछ ही देर में वह बाढ़ के पानी में डूब गई।

तीन लोगों का अभी पता नहीं चल सका

नाव के अचानक डूबने के बाद उसमें सवार लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई। हादसे के बाद कुछ लोग किसी तरह तैरकर बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि स्थानीय लोगों ने भी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार, अब तक सात लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जबकि तीन लोगों का अभी पता नहीं चल सका है।

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के इलाके के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोग बाढ़ के पानी में लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा है और सभी लापता लोगों के सुरक्षित मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

नाव पर करीब 10 लोग सवार थे

नाव हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन भी सक्रिय हो गया। एसडीआरएफ (SDRF) की टीम के साथ स्थानीय थाना पुलिस और अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। टीम के पहुंचने के बाद लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। स्थानीय लोगों के अनुसार, नाव पर करीब 10 लोग सवार थे, जिनमें से सात लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। तीन लोगों के लापता होने की सूचना है। स्थानीय लोग भी अपने स्तर से उनकी तलाश कर रहे हैं।

फिलहाल लापता तीन लोगों की तलाश जारी है। प्रशासन और एसडीआरएफ (SDRF) की टीम के पहुंचने के बाद रेस्क्यू अभियान (Rescue Operation) तेज किए जाने की उम्मीद है। हादसे के बाद तेरसिया दियारा (Terasia Diyara) और गांधी सेतु (Gandhi Setu) के आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है।