Yashasvi Jaiswal: ’11 साल की उम्र में छोड़ा घर, टेंट में सोये और गोलगप्पे बेचे’, संघर्ष की आग में तपकर जायसवाल बनें ‘यशस्वी’

Yashasvi Jaiswal: ’11 साल की उम्र में छोड़ा घर, टेंट में सोये और गोलगप्पे बेचे’, संघर्ष की आग में तपकर जायसवाल बनें ‘यशस्वी’

Story of struggle of Yashasvi Jaiswal: बीता साल भारतीय क्रिकेट जगत के लिए अच्छे-बुरे अनुभवों से भरा रहा। इस दौरान भारतीय टीम को भले ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे वर्ल्ड की दो ट्रॉफी जीतने से बस एक कदम दूर रह गयी, लेकिन कुछ युवा खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से ये संकेत दिये कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य बेहद सुरक्षित हाथों में है। इन खिलाड़ियों में भारत के उभरते सितारे यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) का नाम भी शामिल है। जिन्हें आईसीसी ने हाल ही में मेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवॉर्ड (ICC Men's Emerging Cricketer of the Year Award) के लिए नामित किया है।