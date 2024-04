भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, एफआईआर दर्ज

गोंडा। यूपी के गोंडा जिले में आचार संहिता उल्लंघन में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh) भी फंसते नजर आ रहे हैं। गोंडा की डीएम नेहा शर्मा (Gonda DM Neha Sharma) की बिना अनुमति के वाहनों का काफिला निकालने के मामले में बृजभूषण पर एफआईआर (FIR) दर्ज कराई गई है। साथ ही उन्हें नोटिस जारी किया गया है।इसके अलावा सांसद के काफिले के बारे में सूचना न देने वाले तीन पुलिस निरीक्षकों से भी जवाब तलब किया गया है।

उपजिलाधिकारी करनैलगंज (SDM Colonelganj) ने सांसद कैसरगंज बृजभूषण शरण सिंह को गुरुवार को नोटिस जारी किया गया है। पूर्वानुमति के बिना एक दर्जन से अधिक वाहनों का काफिला निकालने तथा धारा 144 का उल्लंघन करने के चलते केस दर्ज कराया गया है। उनसे जवाब तलब किया गया है। वहीं, इस प्रकरण में कटराबाजार, परसपुर व करनैलगंज के प्रभारी निरीक्षकों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्हें स्पष्ट करना होगा कि उनके क्षेत्रों में धारा 144 के उल्लंघन के संबंध में सूचना उपजिलाधिकारी करनैलगंज (SDM Colonelganj) के कार्यालय में क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई। साथ ही, उन्हें इस प्रकरण में विधिक कार्रवाई कर सूचित करने के भी आदेश दिए गए हैं।

उपजिलाधिकारी करनैलगंज भारत भार्गव (SDM Colonelganj Bharat Bhargava) ने बताया कि मीडिया और स्थानीय लोगों के द्वारा क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक वाहनों के काफिले का भ्रमण किए जाने एवं उक्त स्थानों पर भारी मात्रा में भीड़ एकत्रित होने की सूचना प्राप्त हुई। इन कार्यक्रमों के लिए प्रशासन के द्वारा कोई अनुमति जारी नहीं की गई है। जबकि, चुनाव एवं त्योहारों के दृष्टिगत क्षेत्र में धारा 144 लागू है। आयोजन के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। इस प्रकरण में एफएसटी टीम को भी जांच कर विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

जनपद में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन (Violations of Model Code of Conduct) का यह तीसरा बड़ा मामला दर्ज किया गया है। इसके पूर्व भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ( BJP MP Kirtivardhan Singh) व सपा प्रत्याशी श्रेया वर्मा (SP candidate Shreya Verma) के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा (District Election Officer Neha Sharma) ने स्पष्ट किया है कि जिला प्रशासन आदर्श चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct) को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके उल्लंघन की दशा में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।