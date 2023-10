BJP सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर लगाया गंभीर आरोप, TMC सांसद ने किया पलटवार

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक जांच समिति गठित करने और उन्हें सदन से निलंबित करने की मांग की है। इसको लेकर भाजपा सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। निशिकांत दुबे का आरोप है कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेती हैं। भाजपा सांसद के इस आरोप के बाद अब सियासी पारा और ज्यादा बढ़ गया है।

निशिकांत दुबे का आरोप है कि महुआ मोइत्रा ने व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत ली है। आरोप है कि, दोनों के बीच नकद और उपहारों के रूप में आदान—प्रदान हुए हैं। भाजपा सांसद के इन आरोपों के बाद सियासी हड़कंप मच गया। अब टीएमसी सांसद ने इसको लेकर पटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को अदाणी मामले में जांच के बाद फुर्सत मिले तो वे उनके पास जांच करने आ सकते हैं।

Also welcome @CBIHeadquarters enquiry into my alleged money laundering right after they finish investigating Adani’s offshore money trail, over invoicing, benami accounts.

Adani may use BJP agencies to browbeat competition & buy airports but just try doing it with me.

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) October 15, 2023