पंजाब चुनाव से पहले BJP ने चला मास्टरस्ट्रोक, मनप्रीत बादल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त, तरुण चुग को राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी का मिला अतिरिक्त प्रभार

चंडीगढ़। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने सोमवार (17 अगस्त, 2026) को पार्टी के केंद्रीय संगठन में महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं।पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल (Former Punjab Finance Minister Manpreet Singh Badal) को भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग (National General Secretary Tarun Chugh) को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।