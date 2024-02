बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने उदयपुर में गर्ल्स हॉस्टल बनाने के लिए दान किए 1 करोड़ रुपये,लड़ेंगे लोकसभा चुनाव?

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Bollywood Actor Akshay Kumar) इन दिनों अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से सुर्खियों में हैं। उनकी ‘बड़े मियां छोटे मियां’ (Bade Miyan Chote Miyan) 10 अप्रैल को रिलीज होने के लिए तैयार है। वहीं, वह उदयपुर में अगली मूवी ‘खेल खेल में’ की शूटिंग कर रहे हैं। इसमें उनके साथ तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) नजर आएंगी। अब खबर है कि एक्टर ने वहां के एक हॉस्टल के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये दान किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने शूटिंग शेड्यूल से ब्रेक लेकर खेरवाड़ा छावनी में वनवासी कल्याण परिषद हॉस्टल का दौरा किया। वहां उन्होंने पूजा की और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि जब एक्टर वहां पहुंचे तो आरती हो रही थी। बच्चों ने जब उन्हें देखा तो वह बेहद खुश हो गए। फिर उन्होंने उनके साथ मस्ती की और बातें भी की। साथ ही 1 करोड़ रुपये दान भी किए।

— All The Names Are Mine ! (@SNMHH_) February 28, 2024

इस हॉस्टल का नाम अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के पिता के नाम पर है। सालभर पहले एक्टर ने इस हॉस्टल को बनाने के लिए अपना सहयोग दिखाया था। जिसके बाद इसका नाम इस हॉस्टल का नाम राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद हरिओम आश्रम हॉस्टल (Rajasthan Vanvasi Kalyan Parishad Hariom Ashram Hostel) रखा गया था। अब एक्टर ने गर्ल्स हॉस्टल को बनाने के लिए एक करोड़ रुपये दान का ऐलान किया है।

Video: @akshaykumar sir visited Vanvasi Kalyan Parishad, Kherwara in Udaipur. He also pledged to donate 1 cr INR for renovation of its building. pic.twitter.com/3f2YqWVFrD

— Akshay Kumar 24×7 (@Akkistaan) February 28, 2024