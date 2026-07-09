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शूटिंग के दौरान जहरीले कीड़े ने काटा, अस्पताल में भर्ती हुए अभिनेता राजेश शर्मा, हालत गंभीर

‘एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ समेत कई फिल्मों में नजर आ चुके अभिनेता राजेश शर्मा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हैदराबाद में प्रभास की फिल्म फौजी की शूटिंग के दौरान उन्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया था...

By Harsh Gautam 
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Bollywood Updates: ‘एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ समेत कई फिल्मों में नजर आ चुके अभिनेता राजेश शर्मा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हैदराबाद में प्रभास की फिल्म फौजी की शूटिंग के दौरान उन्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया था। शुरुआत में उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए कोलकाता चले गए। कुछ दिनों बाद तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज क्रिटिकल केयर यूनिट में चल रहा है।

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इस घटना के बाद ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि शूटिंग स्थल पर सुरक्षा, साफ-सफाई और मेडिकल इमरजेंसी से जुड़े नियमों का पालन हुआ था या नहीं, और कहीं किसी स्तर पर लापरवाही तो नहीं हुई।

राजेश शर्मा लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। उन्होंने ‘माचिस’ से अपने करियर की शुरुआत की थी और ‘परिणीता’, ‘तनु वेड्स मनु’, ‘बजरंगी भाईजान’ जैसी कई फिल्मों के अलावा हाल ही में वेब सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो में भी अभिनय किया है।

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