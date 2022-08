BoycottAliabhatt आखिर क्यों हो रहा आलिया भट्ट का बायकॉट, जाने बड़ी वजह

#BoycottAliabhatt: ‘आलिया भट्ट (Alia Bhatt) कुछ भी नहीं है बल्कि भारत की एंबर हर्ड हैं, वह आदमियों के साथ होने वाली घरेलू हिंसा का मजाक बनाकर उसे एंटरटेनमेंट के रूप में परोसना चाहती हैं‌‌‌। उनकी फिल्म Darlings को बायकॉट किया जाना चाहिए‘।

ऐसा हम नहीं बल्कि लोग कह रहे हैं। दरअसल इस समय आलिया जमकर ट्रोल हो रहीं हैं। आलिया की फिल्म डार्लिंग्स को बायकॉट करने की मांग होने लगी है जो कल यानी 5 अगस्त को रिलीज होने जा रही है।

दरअसल आलिया और शेफाली शाह की इस फिल्म को बायकॉट करने की मांग की जा रही है और लोगों का कहना है दोनों बहुत बुरी है। दरअसल आलिया की इस फिल्म से लोगों को ये आपत्ति हो रही है कि कोई कैसे घरेलू हिंसा को कॉमेडी से जोड़ सकता है।

Alia Bhatt is nothing but Amber Heard of India. She promotes domestic violence on men and makes fun of it#BoycottAliaBhatt#BoycottDarlings pic.twitter.com/Sqi5YNvELh

— Ambar (@Ambar_SIFF_MRA) August 3, 2022