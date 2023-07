Boys Dance Video: 2 लड़कों ने आफरीन- आफरीन गाने पर किया गजब डांस, आपने देखा क्या ?

इंस्टाग्राम एक ऐसा मंच है जहां लोग अक्सर दिलचस्प वीडियो साझा करते हैं जो उनके डांस कौशल को प्रदर्शित करते हैं. ये ऐसे वीडियो हैं जो दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हैं. ऐसे ही एक वीडियो में दो लोगों को मशहूर गाने आफरीन आफरीन पर डांस करते हुए दिखाया गया है.

सुंदर भावों के साथ उनकी सुंदर स्टेप्स डांस प्रदर्शन को देखने लायक बनाती हैं. इंस्टाग्राम यूजर और कलाकार सिद्धार्थ दयानी ने वीडियो को अपने पेज पर पोस्ट किया.



उन्होंने वीडियो को एक अनोखे कैप्शन के साथ साझा किया, “Wearing red in the hope of turning you red” साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि क्लिप में दिख रहा दूसरा शख्स जो उनके साथ डांस कर रहा है वह आर्टिस्ट नोएल एलेक्जेंडर हैं.