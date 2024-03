Breaking News : जैसलमेर में सेना का हेलीकॉप्टर भील छात्रावास के पास क्रैश, पायलट सुरक्षित बाहर निकाला गया

जैसलमेर। जैसलमेर में मंगलवार को सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश (Army Helicopter Crashes) हो गया। यह पूरी घटना जवाहर कॉलोनी (Jawahar Colony) की बतायी जा रही है। एक्सरसाइज के दौरान भील छात्रावास के पास विमान के क्रैश होने का वीडियो सामने आ रहा है। वायुसेना ने एक्स पोस्ट पर इस हादसे आधिकारिक पुष्टि कर दी है।

भारतीय वायु सेना का एक हल्का लड़ाकू विमान (LCA) तेजस आज एक परिचालन प्रशिक्षण उड़ान के दौरान जैसलमेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हालांकि इस हादसे में पायलट को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वहीं दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। पूरी घटना जवाहर कॉलोनी की बताई जा रही है। एक्सरसाइज के दौरान भील छात्रावास के पास विमान के क्रैश होने का वीडियो सामने आ रहा है।

Indian Army helicopter crashes in Jaisalmer, the helicopter was taking part in exercise. #BreakingNews #Jaisalmer #Rajasthan #fighter #Crash #Fire #ArmyHelicopterCrash #BharatShakti2024 pic.twitter.com/IJmJH6ymeW

— santosh singh (@SantoshGaharwar) March 12, 2024