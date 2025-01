BreakingNews -अमेरिका के लुइसियाना राज्य में नए साल जश्न पर आतंकी हमला, वाहन से कुचलकर 10 की मौत, 30 से ज्यादा घायल

नई दिल्ली। अमेरिका (US)के लुइसियाना राज्य (Louisiana State) के न्यू आर्लीन्स में एक वाहन भीड़ में घुस गया, जिससे दस लोगों की मौत हो गई। जबकि तीस से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना बोरबन स्ट्रीट पर नए साल के जश्न के दौरान हुई। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट (Associated Press Report) ने यह जानकारी दी। न्यू आर्लीन्स (New Orleans) के मेयर ने बताया आतंकी हमला है। न्यू आर्लीन्स पुलिस (New Orleans Police) ने कहा कि वह इस भीषण हादसे से निपट रहे हैं। एक कार ने कथित तौर पर लोगों को कुचला। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यू ऑर्लीन्स के मेयर ने कहा कि नए साल के दिन हुई मौतों की घटना एक ‘आतंकवादी हमला’ था।

जनता से घटनास्थल से दूर रहने की अपील

शहर की आपात मामलों के लिए जिम्मेदार एजेंसी नोला (न्यू ऑर्लीन्स, लुइसियाना) रेडी ने बताया कि यह घटना नई साल के पहले दिन की सुबह के शुरुआती घंटों में हुई। एजेंसी ने लोगों से अपील की कि वे घटना स्थल से दूर रहें। घायलों को पांच स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

नए साल की सुबह 3.15 बजे हुई घटना: नोला रेडी

नोला रेडी (Nola Ready) ने बताया कि घटना सुबह 3.15 बजे हुई। नए साल का जश्न खत्म होने ही वाला था। कुछ ही घंटे बाद ऑलस्टेट बाउल कॉलेज में फुटबॉल क्वार्टर फाइनल का आयोजन होने वाला था, जहां हजारों लोगों के मौजूद होने की संभावना थी।

इस हफ्ते की शुरुआत में पुलिस विभाग ने कहा था कि नए साल के जश्न से पहले सुरक्षा को कड़ा किया जाएगा। विभाग ने बताया कि 300 अधिकारी और अन्य एजेंसियों के कर्मचारी तैनात होंगे और बड़ी तादाद में सुरक्षा में वाहनों की तैनाती होगी।