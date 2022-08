फिल्म ‘पठान’ को बायकॉट करना पड़ा महंगा, सीएम योगी के ‘गुरू भाई’ देवनाथ को मिली जान से मारने की धमकी

मुंबई : काफी दिनों से फिल्म इंडस्ट्री और रिलीज हो रही फिल्मों का बायकॉट करने की आवाज उठा रहे हैं। पिछले दिनों आमिर खान की लाल सिंह चड्ढ़ा (Lal Singh Chaddha) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की रक्षा बंधन को भी रिलीजिंग से पहले विवादों का सामना करना पड़ा।

आपको बता दें, वहीं अब शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी ‘पठान’ (Pathan) भी रिलीज से पहले से ही विवादों में घिर गई है। इसी बीच फिल्म के विरोध को लेकर गुजरात के कच्छ साधु समाज के अध्यक्ष साधु देवनाथ (Sadhu Devnath, President of the Kutch Sadhu Samaj of Gujarat) को जान से मारने की धमकी मिली है।

दरअसल, साधु देवनाथ ने बीते दिनों सनातनियों से ‘पठान’ का बहिष्कार करने की अपील की थी। अब यूपी के सीएम योगी (CM Yogi) के गुरु भाई साधु देवनाथ (Guru Bhai Sadhu Devnath) ने दावा किया है कि शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की फिल्म का बहिष्कार करने की अपील करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है।

हाल ही में साधु देवनाथ ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वह धमकी देने वाले आरोपी के खिलाफ बचाउ थाने में शिकायत कराएंगे। उन्होंने कहा, “शाहरुख खान के फैन सलीम अली ने ट्विटर पर मेरा एक सिर कटा हुआ पोस्टर पोस्ट किया है। वह शाहरुख खान की पीआर टीम से है।

आरोपी ने यह प्रतिक्रिया गुरुवार उनके द्वारा किए गए उस ट्वीट के बाद दी है, जिसमें मैंने सनातनियों से आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा की तरह शाहरुख की नई फिल्म ‘पठान’ का बहिष्कार करने की अपील की थी।” साधु देवनाथ ने आगे कहा, “मैं किसी भी फिल्म के खिलाफ नहीं हूं लेकिन उन एक्टर्स के खिलाफ हूं, जो भारतीय फैन फॉलोअर्स पर फलते-फूलते हैं और देश को ही गाली देते हैं।”