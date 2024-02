King Charles III : ब्रिटेन के किंग चार्ल्स को हुआ कैंसर , पीएम मोदी ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने मंगलवार को ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय (King Charles III) के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बता दें कि महाराजा चार्ल्स तृतीय (King Charles III) कैंसर से पीड़ित पाए गए हैं। लंदन स्थित ब्रिटेन के शाही परिवार के आधिकारिक निवास बकिंघम पैलेस (Buckingham Palace) ने सोमवार को एक बयान जारी कर किंग चार्ल्स (King Charles) के कैंसर से पीड़ित (Suffers from Cancer) होने की जानकारी दी। किंग चार्ल्स (King Charles) को शरीर के किस हिस्से में कैंसर हुआ है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है।

I join the people of India in wishing speedy recovery and good health to His Majesty King Charles III. https://t.co/86mKg9lE1q

— Narendra Modi (@narendramodi) February 6, 2024