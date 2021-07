भाइयों ने पार की क्रूरता की सारी हदें, बहन को हथौड़ा और हेलमेट से बुरी तरह पीटा, वीडियो देखकर कांप जायेगी रूह

नई दिल्ली। पाकिस्तान के पेशावर में क्रूरता की घटना सामने आई है, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जायेंगे। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

दरअसल, ये घटना उस समय हुई जब बहन ने अपने पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा मांगा, तो भाइयों ने अपनी बहन को हथौड़े और हेलमेट से बुरी तरह से पीट दिया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में अब्दुल हन्नान नाम के शख्स के दो बेटे (आफताब और अरशद) को अपनी बहन की पिटाई करते हुए दिखाया गया है।

@AbbasAhsan

I never imagined I will do this. I am uploading this video in position of very helplessness. Today my three maternal uncle attacked my mother when I and my brother were not home. They attacked and badly beat my mother and grandmother#HelpArsalanFamily

Helpthisfamily pic.twitter.com/Bf5C9V67cO

— طLح رشid (@TALHArashid47) July 3, 2021