BSNL 4G : बीएसएनएल ने एक हजार 4जी टावर किया इंस्टॉल ,4जी सर्विस अगले माह होगी लॉन्च

नई दिल्ली। BSNL 4G का यदि आपको भी इंतजार है तो आपके लिए गुड न्यूज (Good News) है। BSNL की 4जी सर्विस अगले महीने लॉन्च होने जा रही है और उससे पहले युद्ध स्तर पर 4जी टावर इंस्टॉल (4G Towers Installed) किए जा रहे हैं। BSNL इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा है कि एक सप्ताह में देश के विभिन्न हिस्सों में 1,000 4जी टावर इंस्टॉल (4G Towers Installed) किए गए हैं।

लगेंगे 1.12 लाख टावर

बीएसएनएल (BSNL) ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि 4जी और 5जी नेटवर्क के लिए BSNL देशभर में करीब 1.12 लाख टावर इंस्टॉल करवाएगा। कंपनी ने अभी तक 12,000 4जी टावर इंस्टॉल (4G Towers Installed) किए हैं जिनमें 6,000 टावर पंजाब, उत्तर प्रदेश पश्चिम, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सर्किल में एक्टिव हैं। 4जी सर्विस (4G Service) के लिए BSNL ने TCS, Tejas नेटवर्क और सरकारी ITI के साथ साझेदारी की है।

#BSNL has achieved a milestone of 1,000 sites on air this week for our 4G saturation project, bringing connectivity to uncovered villages!#BSNL4GSaturation #4GSaturation #ConnectivityForAll #SwitchToBSNL pic.twitter.com/o0Ju5oFfKo

— BSNL India (@BSNLCorporate) July 21, 2024