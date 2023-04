अक्षय तृतीया पर गुलजार रहा सर्राफा बाजार , 868 करोड़ रुपये का बिक गया सोना-चांदी

नई दिल्ली। धनतेरस के बाद अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya) पर सर्राफा बाजार (Bullion Market) फिर गुलजार रहा। ईद का त्योहार व्यापारियों के लिए सोने पर सुहागा साबित हुआ। इसे साथ ही, अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya) दो दिन होने से ज्वैलर्स की उम्मीदें और बढ़ गईं हैं। एसोसिएशन के अनुमान के अनुसार, शनिवार को करीब 1000 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ और करीब 1400 किलो सोना लोगों ने खरीदा।

सोने-चांदी (Gold and Silver) की बिक्री के दूसरे सबसे बड़े पर्व पर अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya) पर सभी सर्राफा बाजार (Bullion Market) में रौनक देखने को मिली। हालांकि, सोने-चांदी (Gold and Silver) के भाव इस बार आसमान छू रहे हैं। इसे देखते हुए कारोबारियों ने कई तरह के ऑफर भी इस बार दिए थे।

ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष (National President of All India Jewelers and Goldsmiths Federation) पंकज अरोड़ा (Pankaj Arora) ने बताया कि देश के बाजारों में सोने-चांदी (Gold and Silver) की बढ़ी कीमतों का असर जरूर दिखा, लेकिन ईद और शादियों की वजह से बाजारों में ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की। अनुमान है कि राजधानी में करीब 868 करोड़ रुपये के 1400 किलो सोने और 1700 किलो चांदी की बिक्री हुई। 130 करोड़ रुपये चांदी बिकी। 15-20 प्रतिशत का सर्राफा बाजार (Bullion Market) में उछाल दिखा।

भाव ज्यादा होने से पिछले साल के मुकाबले हुई कम खरीदारी

इधर, दिल्ली बुलियन एंड ज्वैलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव (General Secretary, Delhi Bullion and Jewelers Welfare Association) प्रेम प्रकाश शर्मा (Prem Prakash Sharma) ने बताया कि शुक्रवार को कूंचा महाजनी में खरीदारों की कमी रही, लेकिन अक्षय तृतीया पर खरीदारी जोरों पर रही। सोने का भाव आम आदमी के पहुंच से बाहर होने की वजह से पिछले साल के मुकाबले खरीदारी कम रही। शनिवार को सोना 60,400 रुपया प्रति दस ग्राम बिका।