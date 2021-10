Gandhi Jayanti : ‘अहिंसा के पुजारी’ के रंग में रंगा Burj Khalifa, देखें Viral Video

नई दिल्ली। देश-विदेश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Father of the Nation Mahatma Gandhi) की 152वीं जयंती दो अक्टूबर को श्रद्धा व आदर पूर्वक मनाई गई। बता दें कि गांधी जयंती (Gandhi Jayanti ) 2 अक्टूबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस (International non-violence day) के रूप में भी मनाया जाता है। इस मौके पर यूएई (UAE) में मौजूद दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा (Burj Khalifa) भी ‘अहिंसा के पुजारी’ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Father of the Nation Mahatma Gandhi) के रंग में रंगी नजर आई। शनिवार को दुनिया की ये मशहूर इमारत महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) की तस्वीर से जगमगाती नजर आई।

"Be the change you wish to see in the world” – Mahatma Gandhi. #BurjKhalifa celebrates #Gandhi by honouring the father of a nation who's been an inspiration to many generations. pic.twitter.com/Cx1bcGet3D — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) October 2, 2021

बुर्ज खलीफा ने बेहद खास अंदाज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Father of the Nation Mahatma Gandhi) की 152वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बुर्ज खलीफा ने अपने आधिकारी ट्विटर हेंडल पर महात्मा गांधी का खास संदेश भी लिखा कि खुद वो बदलाव बनो जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं- महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi)। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) जो कई पीढ़ियों से दुनिया भर के प्रेरणास्त्रोत रहे हैं, बुर्ज खलीफा आज उनकी 152वीं जयंती के अवसर पर उन्हें अपना ये खास सम्मान और श्रद्धांजलि देता है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हर भारतीय के हैं रोल मॉडल: पीयूष गोयल

इस से पहले शनिवार को दुबई में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal) ने भारत के महावाणिज्य दूतावास में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Father of the Nation Mahatma Gandhi) की 152वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। वह हमारे राष्ट्रपिता होने के साथ साथ हर भारतीय के रोल मॉडल (Role model for every Indian) भी हैं। इसके साथ ही हमें उनके विचार और भारत और दुनिया के लोगों के साथ उनके आध्यात्मिक और भावनात्मक संबंधों का भी अनुसरण करना चाहिए।