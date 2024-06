NEET जैसे गंभीर मुद्दे पर राहुल गांधी का माइक बंद कर, युवाओं की आवाज़ को दबाने की हो रही है साजिश : कांग्रेस

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने शुक्रवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कल सभी विपक्षी दल के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई और सभी के साथ यह सहमति बनी कि सदन में NEET के मुद्दे पर चर्चा हो। उन्होंने कहा​ कि मैं प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से अनुरोध करता हूं कि यह युवाओं का मुद्दा है और इस पर उचित तरीके से चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा​ कि आप भी चर्चा में शामिल हों, क्योंकि यह युवाओं का मामला है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि संसद से यह संदेश जाना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और विपक्ष मिलकर छात्रों के बारे में बात कर रहे हैं।

कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल एक्स पोस्ट पर लिखा कि जहां एक ओर नरेंद्र मोदी NEET पर कुछ नहीं बोल रहे, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) युवाओं की आवाज़ सदन में उठा रहे हैं। लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकत करके युवाओं की आवाज़ को दबाने की साजिश की जा रही है।

17वीं लोकसभा में अडानी के मुद्दे पर किया गया, वैसे ही आज NEET का मुद्दा उठाने के दौरान माइक बंद कर दिया गया : मणिकम टैगोर

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर (Congress MP Manickam Tagore) ने शुक्रवार को कहा कि NEET के मुद्दे पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी अपनी बात रखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हम लाखों छात्रों को संदेश देना चाहते थे कि सरकार और विपक्ष उनके साथ है, लेकिन राहुल गांधी जी का माइक बंद कर दिया गया। मणिकम टैगोर ने कहा कि जैसे 17वीं लोकसभा में अडानी के मुद्दे पर किया गया, वैसे ही आज NEET का मुद्दा उठाने के दौरान माइक बंद कर दिया गया।

वे विपक्ष के नेता को एक मिनट भी बोलने नहीं दे रहे हैं और माइक्रोफोन म्यूट कर दिया गया : केसी वेणुगोपाल

कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल कहा कि आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा NEET परीक्षा में अनियमितता है। हजारों छात्र और उनके अभिभावक चिंता में हैं और हमें इसका स्थायी समाधान खोजने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार को हमें इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समर्पित और विशेष रूप से समय देने की अनुमति देनी चाहिए, इसलिए हमने स्थगन प्रस्ताव पेश किया लेकिन सरकार तैयार नहीं है।

Today, the most important issue is the NEET exam irregularity.

Thousands of students and their parents are in anxiety and we need to find a permanent solution to this.

The government should allow us to dedicate and exclusively devote time to discussing these issues, hence we… pic.twitter.com/ct2OU78e9S

