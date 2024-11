नई दिल्ली। अमेर‍िका में दावा क‍िया जा रहा है क‍ि राष्‍ट्रपत‍ि जो बाइडन (Joe Biden) समय से पहले इस्‍तीफा दे सकते हैं और कमला हैर‍िस (Kamala Harris) को प्रेसिडेंट बना सकते हैं। यानी ट्रंप के सत्‍ता संभालने से पहले कमला हैर‍िस (Kamala Harris) को बड़ी ज‍िम्‍मेदारी मिल सकती है। इस दावे को तब और भी बल मिला, जब जो बाइडन (Joe Biden) की रेत पर लड़खड़ाते हुए तस्‍वीर सामने आई।

बाइडन डेलावेयर में अपने घर के पास पत्‍नी ज‍िल बाइडन के साथ टहल रहे थे। तभी वे कई बार लड़खड़ाए और ग‍िरते-ग‍िरते बचे। 81 साल के जो बाइडन (Joe Biden) रेत पर खुद को संभालते नजर आए। कई बार तो ज‍िल बाइडन (Jill Biden) ने उनका हाथ पकड़कर ग‍िरने से बचाया। इसके बाद उनके फ‍िटनेस को लेकर एक बार फ‍िर सवाल उठने लगे हैं। रिपब्‍ल‍िक पार्टी ने भी यह वीडियो शेयर क‍िया और लिखा, जो बाइडन (Joe Biden) अपने घर के पास ग‍िरते-ग‍िरते बचे। इससे पहले भी उनकी फ‍िटनेस पर सवाल उठे थे, तब उन्‍होंने राष्‍ट्रपत‍ि पद की उम्‍मीदवारी छोड़ दी थी।

Biden is currently battling the sand at his beach house in Delaware.

