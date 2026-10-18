  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. कप्तान शुभमन गिल रणजी ट्रॉफी में फ्लॉप! 5 गेंदों में 1 रन बनाकर हुए बोल्ड आउट

कप्तान शुभमन गिल रणजी ट्रॉफी में फ्लॉप! 5 गेंदों में 1 रन बनाकर हुए बोल्ड आउट

Shubhman Gill Ranji Trophy : न्यूजीलैंड दौरे पर रवाना होने से पहले रणजी ट्रॉफी खेलने उतरे भारतीय कप्तान शुभमन गिल का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। रविवार को न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एलीट ग्रुप बी मैच में पंजाब की ओर से बल्लेबाजी करने उतरे गिल छत्तीसगढ़ के खिलाफ सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें गेंदबाज अजय मंडल ने उन्हें बोल्ड कर दिया।

By Abhimanyu 
Updated Date

Shubhman Gill Ranji Trophy : न्यूजीलैंड दौरे पर रवाना होने से पहले रणजी ट्रॉफी खेलने उतरे भारतीय कप्तान शुभमन गिल का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। रविवार को न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एलीट ग्रुप बी मैच में पंजाब की ओर से बल्लेबाजी करने उतरे गिल छत्तीसगढ़ के खिलाफ सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें गेंदबाज अजय मंडल ने उन्हें बोल्ड कर दिया।

पढ़ें :- शुभमन गिल ने पांचवीं बार जीता ये आईसीसी अवॉर्ड और बनाया रिकॉर्ड, शेफाली वर्मा के हिस्से भी आई ट्रॉफी

दरअसल, भारत के टेस्ट कप्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए घरेलू प्रतियोगिता का उपयोग कर रहे हैं। रेड-बॉल मैच अभ्यास प्राप्त करने के लिए गिल को अंतिम समय में पंजाब की टीम में शामिल किया गया था। छत्तीसगढ़ के खिलाफ पंजाब की पहली पारी के 26वें ओवर की पहली गेंद पर विहान मल्होत्रा ​​के आउट होने के बाद गिल चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए।

हालांकि, गिल की पारी केवल पांच गेंदों तक ही चली। 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर छत्तीसगढ़ के गेंदबाज अजय मंडल ने उन्हें बोल्ड कर दिया, जिससे पंजाब का स्कोर 68/3 हो गया। गिल सिर्फ एक रन बना सके, जो उनकी दूसरी गेंद पर आया। उनके जल्दी आउट होने से फैंस को निराशा हाथ लगी। लेकिन, वह इस समय जबर्दस्त फॉर्म से गुजर रहे हैं। उन्होंने इस साल तीन टेस्ट मैचों की चार पारियों में 50.00 की औसत से 200 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है।

बता दें कि टेस्ट तैयारियों में शामिल होने से पहले, गिल के न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 से 15 नवंबर तक होने वाली भारत की पांच मैचों की सीरीज के पहले तीन वनडे मैच खेलेंगे। टेस्ट की तैयारी के लिए गिल के जाने के बाद उनके डिप्टी श्रेयस अय्यर आखिरी दो वनडे में कप्तान के रूप में कार्यभार संभालेंगे।

पढ़ें :- IND vs WI Toss : भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, इस युवा खिलाड़ी का वनडे में डेब्यू
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

रिंकू सिंह के नाम बैक-टू-बैक दो शतक, 'वन मैन आर्मी' बनकर गोवा के गेंदबाजों का किया सामना

रिंकू सिंह के नाम बैक-टू-बैक दो शतक, 'वन मैन आर्मी' बनकर गोवा...

कप्तान शुभमन गिल रणजी ट्रॉफी में फ्लॉप! 5 गेंदों में 1 रन बनाकर हुए बोल्ड आउट

कप्तान शुभमन गिल रणजी ट्रॉफी में फ्लॉप! 5 गेंदों में 1 रन...

नमन धीर ने सिर्फ 6 गेंद खेलकर तोड़ा युवराज सिंह का 19 साल पुराना रिकॉर्ड, रचा इतिहास

नमन धीर ने सिर्फ 6 गेंद खेलकर तोड़ा युवराज सिंह का 19...

IND vs WI 5th T20: बारिश ने बिगाड़ा खेल, टॉस में देरी: भारत-वेस्टइंडीज के बीच आज होगा सीरीज का फैसला?

IND vs WI 5th T20: बारिश ने बिगाड़ा खेल, टॉस में देरी:...

IPL 2027 से पहले मुंबई इंडियंस को लगा बड़ा झटका, तीन खिताब जिताने वाले हेड कोच महेला जयवर्धने ने छोड़ा टीम का साथ

IPL 2027 से पहले मुंबई इंडियंस को लगा बड़ा झटका, तीन खिताब...

'वो रन मशीन था', 'आत्मविश्वास टूट सकता है',: यशस्वी जायसवाल को वनडे टीम में मौका नहीं मिलने पर भड़के अश्विन

'वो रन मशीन था', 'आत्मविश्वास टूट सकता है',: यशस्वी जायसवाल को वनडे...