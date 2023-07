Live Concert में फेमस सिंगर के साथ हुई बदसलूकी, गुस्से में आकर माइक से तोड़ा मुंह

Viral video: लाइव कॉन्सर्ट में अकसर फैंस स्टार्स के साथ कुछ ऐसा कर देते हैं, जिससे अजीबोगरीब स्थितियां पैदा हो जाती हैं। हाल ही में मशहूर रैपर कार्डी बी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक म्यूजक कार्यक्रम में एक शख्स ने कार्डी बी पर ड्रिंक फेंक डाली। लेकिन कार्डी बी ने तुरंत इसका ऐसा जवाब दिया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान किसी शख्स ने भीड़ में से कार्डी बी के चेहरे पर ड्रिंक फेंकने की कोशिश की। लेकिन कार्डी बी ने गुस्से में तुरंत रिएक्शन दिया और अपना माइक्रोफोन भीड़ में खड़े शख्स के चेहरे पर फेंका।

बताते चलें कि कार्डी बी अपने हिट गाने होडक येलो पर परफॉर्म कर रही थीं। उन्होंने ओरेंज रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और वो स्टेज पर चल रही थीं। इतने में उनपर पानी गिरता है तो वो वहीं रुक जाती हैं। लेकिन म्यूजिक ट्रैक पीछे से बजता रहता है। इसके बाद सिंगर को अहसास होता है कि किसी ने उनपर ड्रिंक फेंकी है। वो गुस्से में तुरंत अपना माइक्रोफोन शख्स पर फेंकती हैं। इसके बाद कार्डी के सिक्योरिटी में मौजूद लोगों ने शख्स को ऑडियंस से निकाला। अब इस घटना के दो एंगल से वीडियो सामने आए हैं।

Cardi B throws her microphone at an audience member who threw a drink at her 👀 pic.twitter.com/fKmFLFGzKw

— Daily Loud (@DailyLoud) July 30, 2023