नौकर को जूतों से पीटने के बाद राहत फतेह अली खान ने मांगी माफी, वीडियो शेयर कर कहा- अपने रब से मैं माफी का तलबगार हूं...

Rahat Fateh Ali Khan Video: बॉलीवुड फिल्म जगत के मशहूर पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान (Rahat Fateh Ali Khan) ने अब अपने बर्ताव के लिए प्रशंसक, अपने खानदान, सिंगर कम्यूनिटी और म्यूजिक डायरेक्टर्स सभी से माफी मांगी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर राहत का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अपने नौकर को जूतों से पीटते दिखाई दिए थे।

पिटाई करते हुए राहत बार-बार किसी ‘बोतल’ के न मिलने की बात कर रहे थे। इस वीडियो की खूब आलोचना की गई तथा राहत के हिंसक बर्ताव की लोगों ने जमकर निंदा की। अब मामला बुरी तरह बिगड़ने के बाद राहत ने अपने प्रशंसकों के नाम एक वीडियो मैसेज साझा करते हुए, बिना किसी शर्त माफी मांगी है।

फरिदून शहरयार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो साझा किया जिसमें राहत अपने प्रशंसकों से माफी मांग रहे हैं तथा बोल रहे हैं कि उनका ये बर्ताव बिल्कुल गलत था। उन्होंने कहा, ‘मैं माफी मांगना चाहता हूं, मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला से, अपने रब से मैं माफी का तलबगार हूं अल्लाह ताला मुझे माफ करे जिसने सब इंसानों को एक जैसा बनाया। एक इंसान के तौर पर मुझे ऐसा व्यवहार किसी भी दूसरे इंसान के साथ नहीं करना चाहिए तथा एक कलाकार के तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।’

Rahat Fateh Ali Khan issues an unconditional apology to all his fans for the recent video. He alleges conspiracy and that more videos will surface in the days to come. pic.twitter.com/poXUfYM7Rs

