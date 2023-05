CBSE 10th Result 2023 : सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जारी, 93.12 प्रतिशत स्टूडेंट पास

CBSE Result 2023 Class 10 : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के नतीजे के बाद अब छात्र 10वीं के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं । केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 10वीं के रिजल्ट के साथ स्टूडेंट्स की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिवीजन की जानकारी नहीं देगा। साथ ही मेरिट लिस्ट भी नहीं जारी की । सब्जेक्ट वाइज सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाले 0.1% स्टूडेंट्स को मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

सीबीएसई 10वीं के परिणाम 2023 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर उपलब्ध है। बोर्ड ने साथ ही यह घोषणा भी की है कि वह मेरिट सूची प्रकाशित नहीं करेगा।

छात्र अपने सीबीएसई कक्षा 10वीं के परिणाम उमंग ऐप और डिजीलॉकर के माध्यम से भी देख सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि बोर्ड ने साथ ही छात्रों को अंकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी देना भी बंद करने का फैसला किया है। लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है और उनका उत्तीर्ण प्रतिशत 94.25 रहा है, वहीं लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.27 रहा. बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘छात्रों के बीच निरर्थक प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए सीबीएसई द्वारा कोई मेरिट सूची घोषित नहीं की जाएगी।

हालांकि, बोर्ड उन 0.1 प्रतिशत छात्रों को मेरिट प्रमाणपत्र जारी करेगा, जिन्होंने विभिन्न विषयों में उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं। पिछले साल उत्तीर्ण प्रतिशत 94.40 था। इस साल 1.34 लाख से अधिक छात्रों को कंपार्टमेंट श्रेणी में रखा गया है।

स्कूलों का ऐसा रहा प्रदर्शन

🔹 Class 10th Pass percentage stands at 93.12%.

🔹 Decrease in pass percentage than last year by 1.28%

🔹 Girls' pass percentage is 94.25%

🔹 Boys' pass percentage is 92.27%

🔹 Trivandrum region has the highest pass percentage at 99.91%

— DD News (@DDNewslive) May 12, 2023