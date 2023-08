Chandrayaan-3 Mission: ‘शिव शक्ति’ के नाम से जानी जाएगी लैंडिंग वाली जगह, अब 23 अगस्त को होगा नेशनल स्पेस डे

PM Modi met ISRO Scientists: देश के पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) अपने दो देशों की यात्री के बाद ग्रीस से सीधा इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने बेंगलुरु पहुंचे हैं। जहां पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने इसरो के कमांड सेंटर पहुंचे और चंद्रयान-3 को सफल बनाने वाले वैज्ञानिकों से मुलाकात की और उनके काम की सराहना की। इस दौरान पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस प्वाइंट को- ‘शिव शक्ति’ के नाम से जाना जाएगा।

इसरो के कमांड सेंटर में पीएम मोदी ने कहा कि स्पेस मिशन के टचडाउन प्वाइंट (Touchdown Point) को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर चंद्रयान 3 (Chandrayaan-3) का मून लैंडर (Moon Lander) उतरा है, अब उस प्वाइंट को- शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा।

वैज्ञानिको से पीएम ने कहा कि भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले समय दुनियां की बड़ी-बड़ी मुश्किलों का समाधान करेगा। मेरी आखों के आगे 23 अगस्त का वो पल बार-बार घूम रहा है। वो पल अमर हो गया। अब 23 अगस्त को हर साल नेशनल स्पेस डे के रूप में में मनाया जाएगा।

Now onwards, every year, 23rd August will be celebrated as the National Space Day. pic.twitter.com/R2sR56bvst

— PMO India (@PMOIndia) August 26, 2023