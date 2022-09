China Fire : चीन की गगनचुंबी इमारत भीषण आग की चपेट में, दर्जनों मंजिलों से आग की लपटें निकलती दिखी

बीजिंग। चीन की गगनचुंबी इमारत (Skyscraper of China) में शुक्रवार को आग लग गई। इसकी चपेट में आईं इमारत की दर्जनों मंजिलों से आग की लपटें निकलती हुई दिख रहीं हैं। इमारत के ऊपर आसमान में काले धुएं का बादल सा दिख रहा है। फिलहाल सेंट्रल चीन (Central China) के चांगशा (Changsha) स्थित इस इमारत में भयंकर आग लगने हुए नुकसान को लेकर आधिकारिक जानकारी अभी नहीं आई है।

धू धू कर जल उठी 200 मीटर की इमारत

न्यूज एजेंसी रायटर्स के अनुसार 200 मीटर से अधिक ऊंची वाली चीन की टेलीकाम बिल्डिंग में आग लगी है। बता दें कि चांगशा हुनान की राजधानी है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, आग लगने की सूचना मिलते ही दमकलकर्मियों की टीम मौके पर पहुंच गई और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया। आग की लपटों में घिरी चीन की बहुमंजिला इमारत में देश की टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी भी है।

It looks like fire started from the bottom of the building and very quickly reached the top floor

