China New Epidemic: चीन में कोरोना के बाद एक वायरस ने मचाई तबाही! हॉस्पिटल में भीड़, श्मशान घाटों में जगह नहीं

China New Epidemic: चीन से फैली कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी, जिसका असर अभी भी चीन समेत कई देशों में हैं। इस बीच एक नए वायरस ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल, चीन में एक नए वायरस ने तबाही मचा रखी है। इस वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि HMPV के प्रकोप के चलते चीन में अस्पतालों में भीड़ और श्मशान घाटों में जगह की कमी देखी जा रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वर्तमान समय में चीन के लोग ह्यूमन मेटापनेयूमो वायरस (HMPV), इन्फ्लूएंजा A, मायकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोविड-19 से परेशान हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए इस वीडियो के साथ दावा किया गया है कि “चीन में अस्पताल गंभीर “फ्लू” प्रकोप से अभिभूत हैं, जिसमें इन्फ्लूएंजा ए और एचएमपीवी शामिल हैं, जो 2020 के कोविड उछाल जैसा है।”

रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन में बिगड़ते हालात से लोग चिंतित हैं। कहा यह भी जा रहा है कि चीन सरकार इस नए वायरस को लेकर सही जानकारी नहीं दे रही। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन में स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्थिति पर नजर रखी हुई है और एक निगरानी प्रणाली स्थापित की है ताकि अज्ञात रोगियों से निपटा जा सके। हालांकि, चीन में नए वायरस या महामारी के फैलने के दावों की चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों या विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने पुष्टि नहीं की है।

Nazo🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥Updates

Hospitals in China 🇨🇳 Overwhelmed as Severe "Flu" Outbreak, Including Influenza A and HMPV, Resembling 2020 COVID Surge.

They are resistant Covid-19..2.0 is loadingpic.twitter.com/V8Todc0Qxn

— Man's Not Barry Roux (@AdvBarrryRoux) December 30, 2024