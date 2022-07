चुटकी : फडणवीस बने पहले अग्निवीर, नये आडवाणी, मैं वापस आऊंगा लेकिन सिर्फ देखने के लिए

मुंबई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार सत्ता से बेदखल हो चुकी है। इसका पूरा श्रेय अंदरखाने भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस को भी मिला है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में फडणवीस उपमुख्यमंत्री बने हैं। इसको लेकर विपक्षी दलों ने उन पर तंज कसना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर फडणवीस को भारत का पहला ‘अग्निवीर’ बताया है।

कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने मुख्यमंत्री पद से चूकने को लेकर फडणवीस पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि साल का सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा ने उपमुख्यमंत्री पद के लिए समझौता क्यों किया?

उन्होंने ट्वीट कर कहा कि साल का सबसे बड़ा सवाल यह है कि खरीद-फरोख्त और ऑपरेशन लोटस में बड़े पैमाने पर खर्च करने के बावजूद बीजेपी को सीएम पद से किस मजबूरी ने समझौता कराया?

The biggest question of the year still remains that which compulsion made BJP compromise from CM post despite horse trading and massively spending in Operation Lotus.

Nevertheless, we have a new LK Advani in Indian politics. #Devendra_Fadnavis remains the eternal CM in waiting.

— Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) June 30, 2022