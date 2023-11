Clean up at home: पार्लर में नहीं घर बैठे किचन में मौजूद चीजों से ऐसे करें क्लीनअप

Clean up at home: खूबसूरत और ग्लोईंग स्किन के लिए महिलाएं न जाने क्या क्या जतन नहीं करती हैं। इसके लिए महीने में एक बार फेशियल तो दो बार क्लीनअप (Clean up) के लिए चली ही जाती है। पार्लर जाने का मतलब जेब हल्का होना। अगर आप घर में ही क्लीनपअप करना चाहती हैं तो आज हम आपको घर में इसे करने के तरीके के बारे में बताने जा रहे है।

घर में क्लीनअप (Clean up) एक बाउल में एक केले को मैश कर लें और चीनी मिक्स कर लें। इसके बाद इसे फेस पर लगा कर दस मिनट के लिए छोड़ दें। अब हाथ को गीला करके मसाज करें फिर गुनगुने पानी से धो लें।

अगर में क्लीनअप (Clean up) करने के लिए शहद और ओट्स की मदद ले सकती है। इसके लिए एक कटोरी में शहद और ओट्स को मिक्स करके पैक बना लें। इसे चेहरे पर लगा लें। दस से पंद्रह मिनट बाद धो लें। इसके अलावा ग्लिसरीन और कॉफी और नींबू मिक्स करके पैक तैयार कर लें और इसे फेस पर ट्राई करें। इस पैक को चेहरे पर लगाकर दस मिनट तक लगा रहने दें। फिर धो लें।