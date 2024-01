CM MK Stalin Met Novak Djokovic : नोवाक जोकोविच से मुलाकात के बाद रोमांचित हुए तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, VIRAL PHOTO

CM MK Stalin met Novak Djokovic : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। एमके स्टालिन ने अपने अधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो शेयर किया है।

इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है- “आसमान में आश्चर्य… स्पेन के रास्ते में टेनिस के दिग्गज नोवाक जोकोविच से मुलाकात हुई।

Surprise in the skies: Met #Tennis legend @DjokerNole en route to #Spain! 🎾 pic.twitter.com/VoVr3hmk5b

— M.K.Stalin (@mkstalin) January 29, 2024