सीएम योगी, बोले -सोनभद्र को सोनांचल बनाने का काम कर रही है सरकार, विपक्ष डाल रहा व्यवधान

सोनभद्र। यूपी (UP)के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) शुक्रवार को जनपदवासियों को 414 करोड़ लागत की 217 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। डायट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी (CM Yogi) ने सोनभद्र जिले (Sonbhadra District) को विकास के पैमाने पर नंबर बनाने की बात कही। तो वहीं विपक्ष पर निशाना साधने से नहीं चूके।

मुख्यमंत्री योगी (CM Yogi) ने कहा कि सोनभद्र जिले (Sonbhadra District) को सोनांचल के तौर पर विकसित करना है। सोनभद्र को यूपी का नंबर वन जिला बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। यह बात विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। नकारात्मक राजनीति होने वाले विकास की संभावनाओं पर बाधा पैदा कर रहा है। विपक्ष विकास में व्यवधान डाल रहा है।

जनसभा में मौजूद भीड़ से मुख्यमंत्री ने बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की। इससे पहले सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में विगत 09 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा के अक्षय प्राकृतिक स्रोतों के सदुपयोग के द्वारा देश का सतत विकास सुनिश्चित हुआ है।

करीब डेढ़ साल बाद सीएम की जनसभा

‘माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः’ भाव को साकार करती पीएम मोदी की जैव संरक्षण केंद्रित नीतियों और मिशन लाइफ जैसे अभियानों ने सतत वृद्धि के विचार को आकार प्रदान किया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही (Agriculture Minister Surya Pratap Shahi) , स्टांप पंजीयन व न्यायालय शुल्क विभाग के मंत्री रवींद्र जायसवाल (Ravindra Jaiswal, Minister of Stamp Registration and Court Fees Department) और समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री संजीव सिंह गोंड (Minister of State for Social Welfare Sanjeev Singh Gond) ने सीएम का स्वागत किया। करीब डेढ़ साल बाद सीएम की जिला मुख्यालय पर जनसभा हुई।

इन परियोजनाओं का शिलान्यास

आईटीआई राबर्ट्सगंज (ITI Robertsganj) व दुद्धी में आधुनिक कार्यशाला व प्रशिक्षण कक्ष, राजकीय हाईस्कूल खरहरा, कुसुम्हा, मऊकला, मारकुंडी घाटी, सुकृत, डायट परिसर में बाउंड्रीवाल व सुंदरीकरण, शिवद्वार मंदिर के पर्यटन स्थल के लिहाज से विकास कार्य, राजकीय प्रक्षेत्र ओबराडीह में हाईटेक वेजिटेबल सीडलिंग प्रोडक्शन इकाई, लोढ़ी में सोन ईको प्वाइंट पर सुंदरीकरण आदि।

इनका किया लोकार्पण

राजकीय महाविद्यालय बभनी, हाथीनाला, बभनी, पिपरी, मांची, शाहगंज, करमा, घोरावल व महिला थाने में बैरक व विवेचना कक्ष, घोरावल में हाईटेक वेजिटबेल सीडलिंग प्रोडक्शन इकाई, बसुहारी पंप नहर परियोजना, 70 कंपोजिट विद्यालय में टैब लैब, पर्यटन विभाग के वे फाइंडिंग एवं ट्रैफिक साल्यूशन आदि।