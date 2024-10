Hardik Pandya की गेंदबाजी से खुश नहीं कोच मोर्ने मोर्कल! नेट्स प्रैक्टिस में इन चीजों में सुधार की दी सलाह

Bowling Coach Morne Morkel Unhappy With Hardik Pandya: टेस्ट सीरीज के समापन के बाद अब भारत और बांग्लादेश टीमें तीन मैचों की टी20आई सीरीज में भिड़ने वाली हैं। सीरीज का पहला मैच ग्वालियर के न्यू माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में 6 अक्टूबर को खेला जाना है। जिसके लिए भारतीय टीम के खिलाड़ी नेट्स में पसीना बहा रहे हैं। इसी बीच खबर है कि स्टार ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या से टीम के नए बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल खुश नहीं है।

दरअसल, बीसीसीआई ने अपने एक्स अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें स्टार ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या, तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, मयंक यादव और हर्षित राणा नेट्स में बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल की निगरानी में गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान कोच मोर्कल और गेंदबाजों के बीच बातचीत को भी देखा जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, ग्वालियर में नेट्स सत्र के दौरान मोर्कल, हार्दिक पांड्या के रन-अप पर काम कर रहे थे। खासकर जब भारतीय ऑलराउंडर अपने गेंदबाजी एक्शन की शैडो प्रैक्टिस कर रहे थे।

