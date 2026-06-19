  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. बिहार में शाम 8 बजे तक चलेंगे कॉलेज? CM सम्राट चौधरी का उच्च शिक्षा को लेकर बड़ा बयान

बिहार में शाम 8 बजे तक चलेंगे कॉलेज? CM सम्राट चौधरी का उच्च शिक्षा को लेकर बड़ा बयान

College timings in Bihar : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए एक अहम टिप्पणी की है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि बिहार के कॉलेजों को शाम 8 बजे तक क्लास चलाने पर विचार करना चाहिए। सीएम ने यह भी कहा कि वह एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं, जिससे ये संभव हो सके।

By Abhimanyu 
Updated Date

College timings in Bihar : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए एक अहम टिप्पणी की है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि बिहार के कॉलेजों को शाम 8 बजे तक क्लास चलाने पर विचार करना चाहिए। सीएम ने यह भी कहा कि वह एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं, जिससे ये संभव हो सके।

पढ़ें :- पिता नीतीश कुमार के रास्ते, निकलेंगे निशांत 3 मई से ‘निश्चय रथ’ पर, क्या है जदयू का प्लान !

दरअसल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से जुड़े AN कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। ये कॉलेज का नाम राज्य के पहले डिप्टी CM स्वर्गीय अनुग्रह नारायण सिंह के नाम पर है और कॉलेज का स्थापना दिवस और पहले डिप्टी CM की जयंती एक ही दिन होती है। कॉलेज की प्रिंसिपल रत्ना अमृत की ओर इशारा करते हुए चौधरी ने कहा, “मैंने उनसे बस इतना पूछा कि आपके संस्थान में क्लास कितने बजे तक चलती हैं? उन्होंने बताया कि दोपहर 2 बजे के बाद कैंपस खाली हो जाता है। मुझे यहाँ एक मौका दिख रहा है। मेरा कहना है कि क्लास शाम 8 बजे तक चलनी चाहिए।”

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आगे कहा, “कृपया यह न सोचें कि मैं सिर्फ़ बड़ी-बड़ी बातें कर रहा हूँ। हम ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जिससे यह मुमकिन हो सके। हमारे बच्चे हायर एजुकेशन के लिए पंजाब और महाराष्ट्र जैसी दूर की जगहों पर जाते हैं। हमें अपने हायर एजुकेशन सिस्टम को मज़बूत करना होगा ताकि उनकी ज़रूरतें यहीं पूरी हो सकें।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बिहार में शाम 8 बजे तक चलेंगे कॉलेज? CM सम्राट चौधरी का उच्च शिक्षा को लेकर बड़ा बयान

बिहार में शाम 8 बजे तक चलेंगे कॉलेज? CM सम्राट चौधरी का...

Video : 'राहुल के एक हाथ में फरसा और दूसरे हाथ में संविधान की प्रति...' जन्मदिन पर नेता प्रतिपक्ष के पोस्टर का गंगा में रुद्राभिषेक

Video : 'राहुल के एक हाथ में फरसा और दूसरे हाथ में...

मोहर्रम को लेकर नौतनवा पालिका अलर्ट, अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने कर्बला स्थल का किया निरीक्षण

मोहर्रम को लेकर नौतनवा पालिका अलर्ट, अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने कर्बला...

तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में लगातार टूट, पलायन और पार्टी नेतृत्व पर ‘घटते भरोसे’ की है कहानी: केशव मौर्य

तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में लगातार टूट, पलायन और...

राम मंदिर में चढ़ावा मामला: एसआईटी संदिग्धों से कर रही है पूछताछ, CCTV से भी जुटाए जा रहे साक्ष्य

राम मंदिर में चढ़ावा मामला: एसआईटी संदिग्धों से कर रही है पूछताछ,...

UP News : बच्ची का टूटा था दाया हाथ, चढ़ा दिया प्लास्टर बाएं हाथ में, भगवान भरोसे सरकारी अस्पताल

UP News : बच्ची का टूटा था दाया हाथ, चढ़ा दिया प्लास्टर...