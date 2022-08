Commonwealth Games 2022: भारत को मिला एक और गोल्ड मेडल, निकहत जरीन ने दिलाया पदक

Commonwealth Games 2022: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने दसवें दिन शानदार प्रदर्शन किया है। भारत की झोली में एक और गोल्ड मेडल आया है। निकहत जरीन (Nikhat Zareen) ने भारत को ये गोल्ड मेडल दिलाया है। उन्होंने विमेन्स लाइट फ्लाई कैटेगरी के फाइनल में उत्तरी आयरलैंड की कार्ले मैकनाउल को 5-0 से हराया।

टीम इंडिया का कॉमनवेल्थ गेम्स में यह 48वां मेडल हैं। वहीं, बॉक्सिंग में यह तीसरा गोल्ड मेडल है। दिलचस्प बात यह है कि निकहत पहली बार देश के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीती हैं।

🥊 her way to glory! @nikhat_zareen does it in style with a 🥇 medal in the Women’s Boxing Light Flyweight category @birminghamcg22 #EkIndiaTeamIndia #B2022 pic.twitter.com/el8ZWwHhNK

— Team India (@WeAreTeamIndia) August 7, 2022