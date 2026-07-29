कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: भारत ने जीते 12 पदक, वेटलिफ्टिंग में सबसे शानदार प्रदर्शन, मेडल टैली में नौवें स्थान पर बरकरार

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत अब तक 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य समेत कुल 12 पदक अपने नाम कर चुका है। इसी के साथ भारतीय टीम पदक तालिका में नौवें स्थान पर बनी हुई है।

भारत के लिए सबसे सफल खेल भारोत्तोलन रहा, जहां खिलाड़ियों ने सात पदक जीतकर सबसे बड़ा योगदान दिया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण जीतकर लगातार तीसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों का खिताब अपने नाम किया। हरजिंदर कौर, ऋषिकांत सिंह, राजा मुथुपांडी, ज्ञानेश्वरी यादव और वल्लुरी अजया बाबू ने रजत, जबकि बिंदियारानी देवी ने कांस्य पदक जीता।

एथलेटिक्स में सरवेश कुशारे (हाई जंप) और गुलवीर सिंह (10,000 मीटर) ने रजत पदक जीते। पैरा एथलेटिक्स में शर्मिला धनखड़ ने स्वर्ण और शिल्पा के. शायला ने कांस्य हासिल किया। वहीं पैरा पावरलिफ्टिंग में झंडू कुमार ने कांस्य पदक जीतकर भारत का खाता खोला।

पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया 80 पदकों के साथ पहले स्थान पर है। उसके बाद कनाडा और इंग्लैंड का नंबर आता है। भारत की नजर अब नीरज चोपड़ा, श्रीशंकर मुरली, तजिंदरपाल सिंह तूर और पारुल चौधरी जैसे स्टार खिलाड़ियों पर टिकी है, जिनसे आने वाले दिनों में और पदकों की उम्मीद की जा रही है।