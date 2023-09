Congress Election Committee: कांग्रेस ने बनाई चुनाव समिति, मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी समेत इन नेताओं का नाम शामिल

Congress Election Committee: लोकसभा चुनाव 2024 और इस साल होने वाले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस ने अपनी चुनाव समिति की घोषणा की है, जिसमें 16 नेताओं के नाम शामिल हैं।

Congress President Shri @kharge has constituted the Central Election Committee. The list is as follows- pic.twitter.com/jfdcR8KSEN

— Congress (@INCIndia) September 4, 2023